Jericó Abramo rinde protesta como diputado federal

El coahuilense Jericó Abramo Masso rindió protesta como diputado de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con el compromiso, señaló, de trabajar por el desarrollo social, económico y educativo de los coahuilenses.

En la sesión consitutiva de la Cámara Baja, Abramo Masso se pronunció como un legislador que luchará por un México mejor “hablando claro, fuerte, con valor, transparencia y honestidad sobre los temas que le aquejan al país”.

Por otro lado, detalló que su estrategia legislativa a seguir los próximos tres años de su encargo será la del diálogo y conciliación con todos los grupos parlamentarios para que sus propuestas prosperen y beneficien a las familias de Coahuila y de todo el país.

“Lucharé por más presupuesto para Coahuila; la tarea no será fácil, no tenemos los votos parlamentarios suficientes, pero tenemos la capacidad para generar acuerdos. No dejará en ningún momento de trabajar en favor de todas y de todos”, aseguró.

Abramo Masso inicia su segundo periodo consecutivo como diputado federal por Coahuila, luego de ganar en las urnas la reelección en los comicios del pasado 2 de junio.