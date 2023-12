Joven de Saltillo denuncia amenaza de muerte y clama por acción policial

“Realmente no sé con quien hablar de esto, el día de ayer alguien desconocido lanzó una piedra a la ventana de mi casa junto con una nota de la cual nos amenaza a mí y a mi hermana Carla Bonais de muerte” , expresó Maritza en sus redes sociales, adjuntando tres imágenes que documentan la nota y la ventana quebrada.

El temor se intensifica debido a la ausencia de los padres en su vivienda y solo el abuelo se encontraba presente en el momento del ataque. Maritza compartió: “Mi abuelo se queda en mi casa, yo no estaba, salí con unas amigas, mi hermana estaba sola con una amiga suya en nuestra casa”.

La indignación de la joven se hizo evidente al intentar buscar ayuda. Maritza alegó que al tratar de denunciar el incidente, les informaron que la Fiscalía estaba cerrada y que tendrían que esperar hasta el lunes para presentar una denuncia formal. “No puedo creer que realmente la policía NO HAGA NADA, ya que nos dijeron que ahora mismo estaba cerrada la Fiscalía y tenemos que esperarnos al lunes para realizar una demanda de la cual no tenemos ningún sospechoso”, manifestó.

Con un llamado urgente a las autoridades, Maritza expresó su temor por la seguridad de ella y su hermana, pidiendo a la comunidad y a las autoridades que tomen medidas inmediatas: “No somos unas personas problemáticas y mi hermana es menor de edad. Les pido ayuda por este medio ya que tenemos miedo de que nos pueda pasar algo. HAGO UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES QUE VEAN ESTA PUBLICACIÓN PORQUE LA POLICÍA NO HACE NADA! Ayúdenme a compartir para que esta noticia llegue a todos”, concluyó la joven.

Este incidente ha dejado a la comunidad en estado de alerta, generando un llamado a la acción por parte de las autoridades para esclarecer el caso y brindar seguridad a la familia afectada.