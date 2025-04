Reforma en telecomunicaciones impulsada por Sheinbaum representa un retroceso: diputada coahuilense

La diputada local Guadalupe Oyervides advirtió que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa una amenaza a la libertad de expresión en México.

TE PUEDE INTERESAR: Congreso de Coahuila llama a comparecer al Fiscal y al Alcalde de Torreón por incremento en percepción de inseguridad

La iniciativa, que ya fue discutida en las comisiones del Senado, propone otorgar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de bloquear plataformas digitales “a solicitud de autoridades competentes”, las cuales aún no han sido definidas. Esta medida podría aplicarse sin necesidad de una orden judicial que justifique legalmente la acción, lo que contraviene lo establecido en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Al respecto, la diputada señaló que, tras revisar la reforma propuesta, consideró que la ley es ambigua y deja normado que esta se aplicará a criterio de los funcionarios públicos qué concesiones pueden seguir y cuáles no, aun cuando la normatividad vigente señala que se deben cumplir ciertos requisitos para ser elegibles y obtener estas concesiones, dejando vulnerables a los medios de comunicación y plataformas que operan bajo estos lineamientos legales.

Asimismo, expresó su preocupación por la manera en que Morena, con mayoría en ambas cámaras, ha impulsado la reforma con rapidez, sin un análisis profundo de sus posibles implicaciones.

“¿Cómo afecta? Pues en la libertad de expresión, en el cuidado que ahora tendrán que tener los medios para evitar estas cancelaciones que quedan, sí, a criterio de elegibilidad con los requisitos que sí se respetan, pero que también queda a la subjetividad y a la sensibilidad de una persona. Para mí, la iniciativa es un retroceso”, explicó.

“Para mí, los medios de comunicación, en su estricto apego a derecho —que también es constitucional, la libertad de expresión—, se basan en la objetividad de cada quien. Todos pueden pensar diferente y eso es lo que tendríamos que asimilar como autoridad al momento de hacer una norma: las normas son generales, no son particulares y no deberían de ser subjetivas, no deberían de quedar al criterio de una persona. En lo personal, creo que es un agravio a la libertad de expresión”, agregó.