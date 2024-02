Joven termina con su camioneta incrustada en el distribuidor El Sarape de Saltillo

Metros antes del distribuidor vial “El Sarape”, perdió control del volante debido a las inclemencias del clima, colisionando contra las ballenas. Posteriormente, quedó obstruyendo el carril de baja velocidad, mientras que los muros de concreto bloquearon el carril de alta velocidad en el sentido de sur a norte.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar de los hechos tras recibir el reporte mediante el número de emergencias 911. Los oficiales cerraron parcialmente el carril de baja velocidad en su sentido de sur a norte y el de alta velocidad en su sentido contrario.

Afortunadamente, el joven no resultó con lesiones, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos de alguna institución médica. Tras entrevistarse con el involucrado, este manifestó ir transitando a baja velocidad; sin embargo, el pavimento mojado ocasionó que no pudiera controlar el volante, impactándose de lleno contra las ballenas.

Finalmente, la camioneta fue remolcada mediante una grúa para posteriormente ser trasladada al corralón, donde permanecerá hasta que el dueño pague los daños ocasionados al municipio.