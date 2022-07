Las acusaciones hechas por la abogada Brenda Zavala de la Peña, defensora de Diego ‘N’, son falsas, y el juez tercero de lo familiar no fue corrido y no aceptó fotografías íntimas como pruebas en el juicio

El Poder Judicial de Coahuila aclaró que el juez tercero de lo familiar que llevó el divorcio de la mujer vinculada a proceso por Ley Olimpia no fue separado de su cargo y se encuentra en licencia por motivos personales, sin relación con el caso, desde el 1 de junio.

“Los hechos que dice Brenda Zavala de la Peña (abogada de Diego ‘N’) son falsos, son mentiras; no me corrieron, no me separaron del cargo”, subrayó el juez Jesús Mata Herrera.

“La realidad es que solo pedí un permiso, como si hubiera pedido vacaciones por asuntos personales qué atender”, explicó, pues el 31 de mayo se le acreditó la licencia temporal que se hizo efectiva a partir del día siguiente.

Este testimonio fue confirmado por fuentes del Poder Judicial del Estado de Coahuila.

Asimismo el juez tercero de lo familiar, Jesús Mata, rechazó que él hubiera aceptado fotografías íntimas del hombre agredido, Diego ‘N’, como pruebas en los procesos de divorcio y de guarda y custodia.

“Las supuestas fotos no fueron exhibidas. No están en el expediente. Yo no las he visto”, subrayó Mata Herrera.

De acuerdo con el juez, la señora Yessica “N” hizo un escrito aludiendo a fotografías íntimas de Diego “N”, pero este material no fue presentado ante el Juzgado Tercero de lo Familiar en Saltillo.

Además la existencia o no de esas fotografías no compete al trabajo del juez Jesús Mata, quien aclaró que ese material pertenece a la intimidad de las personas y no puede ser utilizado en el juicio.

“Le di la guarda y custodia a la mamá porque es buena mamá, porque cuida a las niñas y porque las niñas siempre han estado con su mamá. Nada que ver con las supuestas fotos”, explicó tras el juicio que falló a favor de Yessica “N”.

Sobre el presunto proceso iniciado en su contra por el Consejo de la Judicatura del Tribunal, a raíz de la queja interpuesta por la abogada Brenda Zavala de la Peña, el juez Mata Herrera apuntó que éste se resolverá como improcedente.

“Los argumentos de Diego y de Brenda Zavala no van a prosperar porque yo actué conforme a derecho”, sostuvo.

La abogada Brenda Zavala de la Peña, defensora de Diego “N” argumentó que el juez Mata Herrera admitió esas fotografías para fallar a favor de la madre en el juicio de guarda y custodia de las tres hijas, además señaló que el juez había sido separado de su cargo por el caso.

“Esas cuestiones son eminentemente faltas y dañan mi reputación y mi honor”, enfatizó el juez tercero de lo familiar en Saltillo.