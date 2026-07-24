Revela AHMSA lista de créditos laborales; trabajadores señalan las primeras inconformidades

MONCLOVA, COAH.- Luego de la publicación de las listas de créditos laborales de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa), ordenada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, los trabajadores y extrabajadores comenzaron a revisar si fueron incluidos correctamente, cuánto les reconoció la sindicatura y qué parte de sus adeudos fue clasificada como preferente dentro de los concursos mercantiles. Los documentos ya pueden consultarse mediante los canales habilitados por AHMSA y contienen los cálculos correspondientes a trabajadores sindicalizados, personal de confianza y empleados de distintas unidades de ambas compañías. La revisión individual será determinante para detectar nombres ausentes, errores en la antigüedad, diferencias salariales o cantidades que no coincidan con los cálculos esperados por los afectados.

Los listados de créditos laborales de Altos Hornos de México y Minera del Norte fueron publicados este viernes en dos archivos separados, por lo que los trabajadores deben consultar el documento correspondiente a la empresa en la que laboraron. El padrón de AHMSA reúne 9 mil 857 registros, mientras que el de Minosa incluye 4 mil 050 trabajadores y extrabajadores. En conjunto, ambos documentos suman 13 mil 907 personas reconocidas dentro de los concursos mercantiles. Los créditos laborales de AHMSA ascienden a aproximadamente 16 mil 305 millones de pesos, mientras que los correspondientes a Minosa representan cerca de 2 mil 943 millones.

El pasivo laboral conjunto supera así los 19 mil 248 millones de pesos. La publicación separada permite identificar con mayor claridad a qué empresa corresponde cada crédito, aunque los montos reconocidos no garantizan un pago íntegro e inmediato, pues dependerán de la venta de activos y del orden legal de prioridad dentro del procedimiento concursal. Las primeras inconformidades se concentran en la disparidad entre los créditos reconocidos. Grupos de extrabajadores han cuestionado que antiguos directivos aparezcan con cantidades millonarias, mientras obreros con varias décadas de servicio aseguran haber encontrado montos considerablemente menores a los que esperaban por salarios, prestaciones y terminación de la relación laboral. También se han documentado casos de obreros inconformes con cantidades cercanas al medio millón de pesos pese a contar, según sus testimonios, con 40 años o más de antigüedad. Hasta ahora, esas quejas no significan que el cálculo haya sido declarado incorrecto por el juzgado, pero muestran el tipo de aclaraciones que podrían presentarse durante el periodo de revisión. La Sindicatura habilitó atención presencial en Monclova para personal sindicalizado y no sindicalizado, además de módulos o números de consulta correspondientes a Nava, Palaú, Hércules, La Perla y Durango. El Instituto Federal de Defensoría Pública también deberá facilitar orientación a trabajadores que necesiten revisar su situación o formular observaciones.

El plazo adicional será de 10 días hábiles, pero comenzará formalmente después de que el Juzgado Segundo de Distrito verifique que las listas puedan consultarse en el portal del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles y que el Síndico haya puesto en operación el mecanismo de atención. Por ello, los afectados deben confirmar la fecha oficial de inicio antes de calcular el vencimiento para presentar aclaraciones. La resolución judicial no detiene la venta de AHMSA y Minosa. La subasta continuará mientras se revisan los créditos laborales, y será el dinero obtenido en esa operación el que determine hasta dónde podrán cubrirse los adeudos. La convocatoria estableció un valor mínimo de referencia superior a mil 127 millones de dólares para la unidad productiva, aunque ese monto no equivale automáticamente a recursos disponibles para los trabajadores, pues deberán considerarse gravámenes, gastos del procedimiento y el orden legal de los acreedores. La publicación permite por primera vez que miles de familias conozcan de manera individual cómo fueron consideradas dentro del concurso. Sin embargo, también traslada el conflicto al contenido de las listas: quién quedó fuera, qué conceptos se incluyeron, por qué existen diferencias tan amplias y qué cantidad podrá pagarse realmente cuando concluya la venta. Durante los próximos días, el balance más relevante no será solo el número de personas incluidas, sino cuántas detectan omisiones o cálculos controvertidos y cuántas aclaraciones deberán resolver la sindicatura, la Defensoría Pública y el juzgado antes de que se establezca un esquema definitivo de pago.