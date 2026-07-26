Monclova: aparece Alonso Ancira en listado de trabajadores con derecho a liquidación

La publicación de los listados fue ordenada por la jueza Ruth Haggi Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, para que trabajadores sindicalizados y de confianza revisen los montos propuestos para su liquidación y el estado de los juicios laborales.

MONCLOVA, COAH.- Alonso Ancira Elizondo, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA) , aparece en el listado de trabajadores con derecho a liquidación publicado como parte del proceso de quiebra de las empresas del Grupo Acerero del Norte, donde figura con una indemnización potencial superior a los 305 millones de pesos.

De acuerdo con la relación difundida por la empresa, Ancira aparece en la página cuatro del listado con un salario diario de 155 mil 33 pesos. También figuran otros exdirectivos que, en caso de existir recursos tras la venta de los activos de la acerera, tendrían derecho a una indemnización.

No obstante, Julián Torres Ávalos, dirigente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores, aseguró que la inclusión del empresario en el listado no significa que vaya a recibir recursos, ya que la Ley de Quiebras establece un orden de prelación que coloca primero a los trabajadores y posteriormente a otros acreedores privilegiados y garantizados.

El representante explicó que el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez les informó previamente que la incorporación de Ancira y otros altos directivos obedece a un requisito legal, pero que su posibilidad de cobro dependerá de la existencia de recursos una vez cubiertas las obligaciones con los trabajadores y demás acreedores preferentes.

Torres Ávalos señaló que la publicación de los montos ha generado inconformidad entre algunos obreros, por lo que continúan revisando la información mientras esperan que la jueza autorice la convocatoria para la subasta de los activos de AHMSA antes del próximo periodo vacacional.

Agregó que la principal expectativa de los trabajadores es que la venta de la empresa se concrete cuanto antes, pues consideran que únicamente mediante ese proceso será posible avanzar en el pago de las liquidaciones pendientes.