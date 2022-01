Julio Villarreal sigue interesado en AHMSA; aún tienen contrato vigente para posible asociación

La Alianza Minerometalúrgica Internacional que lidera Julio Villarreal de Grupo Villacero aún mantiene un contrato de compra venta de las acciones de Altos Hornos de México y en este 2022 podría concretarse la negociación para una asociación entre ambas.

Jose Luis Gutiérrez director de Administración y Finanzas de Villacero fue entrevistado durante un evento en la empresa Grupo Fox en Castaños, ahí declaró que el contrato de compra-venta del 55 por ciento de las acciones de la acerera de Monclova sigue vigente y la Comisión Federal de Competencia Económica ya lo aprobó por lo que esperan se de en los próximos meses.

“El proceso continúa todavía seguimos trabajando, el proceso todavía sigue”.

Dijo que Julio Villarreal quien encabeza la Alianza, mantiene las intenciones de comprar las acciones de Ahmsa y aunque no se han dado pláticas por no llegar a un acuerdo entre ambas partes, no se descarta que las negociaciones podrían reanudarse en este año.

Sin brindar mayores detalles dijo que el contrato que aún existe indica las condiciones de Altos Hornos como de la Alianza Minerometalúrgica Internacional, sin embargo no especificó nada sobre estas.

“No hay fecha, el contrato está, hay un contrato todavía vigente”.

Fue el pasado mes de agosto cuando Alonso Ancira Elizondo presidente del Consejo Administrativo de Ahmsa comunicó a AMMI que no se llevaría a cabo el acuerdo para la venta de acciones de la siderúrgica, todo derivado por incumplimientos en el acuerdo pactado en diciembre en 2020.