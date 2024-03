¡Justicia e igualdad! Salen mujeres de Saltillo a marchar por sus derechos

A los largo de la marcha se podía observar pancartas con frases como “Las niñas no se tocan” y “Soy maestra y a mis niñas no las tocas”. La madre de la preadolescente Valentina fue una de las asistentes. Relató el largo proceso burocrático que ha vivido para encontrar justicia en contra del maestro de la primaria “Urbano Flores”, que abusó sexualmente de su hija, quien se quitó la vida por esta causa en 2022.

“Han sido años de salir a marchar y cerrar calles. A veces solo éramos la mamá de la amiga de mi hija, a la que el maestro le hizo lo mismo, y yo”, relató la madre, quien ha estado inmersa en un proceso legal de casi dos años. Como este caso fueron expuestos otros de violencia y abusos. Madres que, al borde de las lágrimas y otras más del llanto incontenible relataban el abuso sufrido por sus hijas a manos de hombres que aún no han encontrado castigo en el sistema de justicia.

UN LLAMADO EXITOSO

El punto de reunión fue en la explanada del Tecnológico de Saltillo. Aunque la cita era a las 16:30, desde las 15:00 horas se veían mujeres con playeras moradas, color insignia del movimento feminista. Decenas, cientos, miles, eran incontables. Cada una según sus habilidades, emociones y capacidades portaban algún elemento: pancartas con leyendas como “Las niñas no se tocan”. “Marcho con ella, para no marchar por ella”, “Sembraré rebeldía hasta cosechar libertad”, “Yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto” y “Estado violador y feminicida” fueron algunas de las exigencias.

El tráfico paró a las 15:30 horas, el intenso sol no cedió, pero el aire fresco y las muestras de solidaridad de comerciantes que regalaban agua aminoró su intensidad. Las frases que resonaron fueron: “Sentencias más severas” y la canción “Sin miedo”, de la coahuilense Vivir Quintana.

Las mujeres partieron puntualmente por el bulevar Venustiano Carranza rumbo a la calle de Allende para concluir en su cruce con la calle Victoria en la plaza Tlaxcala.