La autoridad de Coahuila no se intimida ante grupos delincuenciales: Secretario de Seguridad

Federico Fernández Montañez aseguró que las corporaciones de seguridad no se intimidan ante la presencia de grupos delincuenciales en Nuevo León y mantienen un riguroso blindaje en los límites del estado

Ante la difusión de imágenes en redes sociales donde aparecen presuntos integrantes de grupos delincuenciales en Nuevo León mostrando armamento de alto calibre, el Secretario de seguridad del Estado, Federico Fernández Montañez, aseveró que las corporaciones de seguridad no se intimidan ante esta situación y seguirán blindando el estado para enviar su ingreso al territorio coahuilense.

“La autoridad no se intimida por este tipo de cosas. Si hay una operación en lo particular nosotros hacemos lo nuestro y no lo hacemos solos, además estamos con las autoridades federales”, subrayó Fernández Montañez.

En ese sentido, el Secretario aseguró que el estado mantiene un riguroso blindaje en todos sus límites, con el objetivo de garantizar la seguridad pública frente a posibles amenazas. Fernández Montañez detalló que el operativo de seguridad abarca tanto áreas urbanas como rurales y cuenta con la colaboración de fuerzas estatales, municipales y federales.

“Todos los límites de nuestro estado están completamente resguardados. No solo contamos con la Policía Estatal y municipal, sino también con la cooperación de autoridades federales”, afirmó Fernández Montañez.

El despliegue operativo cubre gran parte del estado, incluyendo la región centro, carbonífera, el norte del estado y sureste, particularmente en las zonas limítrofes con Nuevo León y Zacatecas.

El Secretario también comentó que, en el marco de la coordinación con los estados de Tamaulipas, Zacatecas, y Nuevo León, existe una comunicación fluida y efectiva. En reuniones recientes, se ha discutido y abordado la situación de seguridad en la región, lo que ha permitido una respuesta coordinada ante posibles incidentes.

Fernández Montañez agregó también que se están atendiendo activamente los reportes ciudadanos, especialmente en las zonas rurales y en los límites del estado, donde se han registrado inquietudes sobre la seguridad. Se han realizado sobrevuelos regulares con helicópteros para mantener una vigilancia aérea y proporcionar una perspectiva más amplia de la situación en esas áreas.