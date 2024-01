La historia detrás del corazón gótico de Brendark Shop: ciencia y emprendimiento en Saltillo

No obstante, los inicios no fueron fáciles. En medio de la pandemia, enfrentó desafíos, desde la imposibilidad de tener un local físico hasta la necesidad de programar cuidadosamente las entregas con sus clientes. Sin embargo, con ingenio y determinación, superó las adversidades, construyendo no solo una tienda exitosa, sino también una comunidad que comparte su pasión por la moda alternativa.

LA REALIDAD DE UNA MUJER EMPRENDEDORA EN SALTILLO

Brenda no solo ha superado desafíos como empresaria, sino que también ha enfrentado la realidad de ser una mujer emprendedora. Sin embargo, destaca que no ha experimentado discriminación de género significativa en el mundo empresarial local. Agradece el apoyo constante de su familia, amigos, novio y clientes, quienes han sido fundamentales en la resolución de adversidades comunes en el mundo empresarial.

“Siendo mujer emprendedora, no he enfrentado situaciones negativas por género, y creo que cada vez hay más mujeres en este camino. El apoyo de mi círculo cercano y de mis clientes ha sido fundamental para superar cualquier adversidad. Me he ganado un lugar gracias a la gente que compra mis productos, me recomienda y comparte mi trabajo no solo en Saltillo, donde actualmente me encuentro en la calle Manuel Acuña 649, sino en diferentes partes de México. Su apoyo ha sido la razón por la que aún estoy aquí”, apunta.

LA IMPORTANCIA DE INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD

La aceptación y apoyo de la comunidad son vitales para el éxito de cualquier negocio, y Brenda lo reconoce, pues además de sus participaciones en eventos y mercaditos, Brenda ha explorado otras formas de involucrar a los saltillenses con rifas, concursos y actividades interactivas.