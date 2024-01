Trabajo, amor, pero también baches... esto fue lo que le dio Saltillo a sus ciudadanos en el 2023

Santana Reyes: Gracias a Dios no me faltó nada. Mi Dios y su hijo Cristo Jesús, amen. Por este 2023, saludos a todos este 2024, ¡feliz año nuevo!

Sin embargo, no podemos pasar por alto las críticas y preocupaciones expresadas por algunos ciudadanos. Problemas como la calidad del transporte público , baches en las calles, parquímetros cuestionables y la gestión gubernamental se presentan como áreas de mejora evidentes que no deben pasarse por alto.

Sandra Maricela Escalante: Saltillo siempre me ha dado un lugar seguro para vivir, jugar, estudiar, trabajar, formar una familia y buenas escuelas para que mis hijos no tuvieran que ir a otra ciudad a estudiar lo que ellos querían. Es cierto que los tiempos han cambiado, pero cada uno, desde nuestras familias, hacemos que nuestra vida tenga sentido y valores. Lo único que pedimos es oportunidades de progresar y seguridad para disfrutar de los frutos de nuestro trabajo, y hasta ahora, Saltillo me lo ha dado. Dicen que cada quien habla de cómo le fue en la feria, y yo digo que cada quien crea su realidad.

Cony Lara: El Paseo Capital quedó más o menos, pero me gustó que haya un lugar para caminar a gusto sin los fastidiosos carros.

Rosy Castro: Puros corajes con el transporte público. Ah, por cierto, ¿dónde están los camiones nuevos que iban a empezar a circular antes de que terminara el año?

Juan Manuel Estrada: Muchos baches en toda la ciudad.

Anahí ZC: Nada como visitante. Es un lugar no recomendable, basura donde quiera. No son personas limpias y su centro, ni se diga, al igual que sus alrededores.

Horacio D Mijares: La oportunidad de comprarle rines nuevos al carro. En vez de Saltillo, debería llamarse “Pozotitlán”.

Miranda Gerson: Una ciudad donde hay más empleos que personas.

Olga Lidia Espericueta Moreno: Un lugar donde estudiar, trabajar, tener una familia... una vida.

Diego Omega: Junior H por primera vez en Saltillo, que ya se fue Riquelme, que por fin pusieron pino y abrieron la Plaza de Armas.

Cristina Amelia Reyes Vielma: Un lugar tranquilo para vivir... pero periferias tan pobres y con tanta desigualdad en la distribución de recursos... y lo que sigue teniendo y no parece tener fin es impunidad y corrupción con funcionarios que no hacen nada y solo se enriquecen a costa del trabajo de buenos ciudadanos...

Moisés Martínez: Con este gobierno que acaba de terminar su sexenio, Saltillo no puede regalar nada, o solo de herencia una mega deuda.

David Cortés: Este mal gobierno tiene hundido a Saltillo. No hay progreso, no hay transporte, no hay servicio de taxis, pues las placas las usan para ellos transportarse. No hay policías. No hay nada. ¡Qué tristeza! El único estado que tuvo un enrejado (¡Un vil gallinero!) en su plaza de armas.

José Sánchez: El Paseo Capital con baches, y sus alrededores peores.

Antonio Espinoza: Me dio unos méndigos dolores de cabeza por tanto bache por toda la ciudad. Y tantos hoyos de los de Aguas de Saltillo.

Doris Morelos: Unos parquímetros en todo el centro histórico con ganancia para el gobierno y gasto para los ciudadanos, una Plaza de Armas privada para el Gobernador que gracias a Dios ya se fue pero dejó al estado en ceros.

Silvia Vela: Nada, todo Saltillo está desecho lleno de baches, no somos la gran ciudad, hay lugares intransitables. “Es una pena el desperdicio de impuestos” que no son destinados a la mejora para el bienestar de la mayoría.

Genoveva Torres Márquez: Nos dio seguridad y confianza. En otras ciudades no lo sentimos. Y sobre todo mucho trabajo y gracias a los gobernantes porque sabemos que en otros estados no lo hay.

Lupita Zertuche: El gobierno se autorregaló llenando de parquímetros el centro de la ciudad y calles aledañas sin pedir opinión a los vecinos. Negocio redondo.