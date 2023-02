‘La Virgen en Todos Lados’ llega a mil 500 imágenes instaladas en las carreteras de Coahuila

Olivares cuenta que en ese año, un amigo suyo , Juan García, restauró una imagen de la Virgen de Guadalupe en la colonia Independencia a la que diario le ponía flores. Un día no encontró y desesperado para seguir poniendo la ofrenda, prometió que si encontraba flores pondría a “ la virgen en todos lados” , encontrando un ramo una cuadra después.

Olivares declara que apenas esta semana colocó una en el departamento de Bomberos de Monclova y este viernes colocó una más en un restaurante de Ramos Arizpe.

Agregó que las personas a las que se les dona la imagen de la Virgen de Guadalupe suelen mostrarse extrañadas, pues en estos tiempos “ya nadie regala nada” aunque agradecen diciendo “me pones la bendición de la Virgen aquí en mi negocio”.

Señaló que si bien la compra de la imagen es un acto de fe de las personas, también es un tema cultural y de identidad para los mexicanos. “Hay gente que es guadalupana y no es católica” además de “tengo amigos que no creen en dios, pero que me cuentan que la imagen de la Virgen de Guadalupe les trae paz”, declara Olivares.