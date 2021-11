Lamenta Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, mayoriteo de regidores de oposición

TORREÓN, COAH.- En la sala de cabildo se sigue dando el mayoriteo en contra de la cuenta pública y se trata de los “traicioneros”, la gente que se fue y que llegó con el voto del PAN, con un compromiso, pero que ahora como deporte votan todo en contra, eso es lo más triste, lamentó el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante.

A la gente no se le engaña, esta es una administración que ha trabajado por mejorar la ciudad y se han logrado condiciones de confianza, pues desde hace muchos años no se invertía en Torreón como se está invirtiendo ahora.

“Hace muchos años no llegaban inversiones importantes como han llegado y llegan porque hay un clima de respeto a la justicia y a los derechos humanos, ya que se tiene un buen gobierno. Por eso han llegado las inversiones y por eso hay más empleo”, indicó.

Aseveró que muchas plazas de Torreón se hicieron trabajos de rehabilitación, para que la gente acuda por las noches con seguridad con bancas y basureros, son espacios dignos que ayudan a mejor las condiciones de vida.

Aclaró que en el bosque ya está por terminar la reposición de la banqueta en las cuatro aceras que lo circundan, se están restaurando los juegos infantiles y se va a rehabilitar todo el lugar.

“Obras son amores y no buenas razones, me gusta hablar con hechos, no andar ofreciendo ni prometiendo”, dijo.