Leticia Espinoza toma posesión como Regidora de Salud en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Leticia Espinoza Zavala tomó posesión como regidora de Salud y Víctor Hugo Cepeda como primer regidor, esto durante la sesión de cabildo ordinaria número 53, en la que el alcalde Mario Dávila les tomó la protesta.

La ahora regidora, Leticia Zavala, dijo que una de sus funciones será vigilar el cumplimiento de normativas de salud pública, así como supervisar los servicios de salud proporcionados por el ayuntamiento, que deben estar dirigidos a la población en general.

TE PUEDE INTERESAR: Dan ocho años de prisión a hombre que golpeó con martillo a su hija en Saltillo

Agregó que es importante fomentar programas y actividades que promuevan estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades y la atención primaria de salud en la comunidad.

Comentó que hay mucha gente que no cuenta con servicios de salud, y padece de enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes, hipertensión y colesterol por mencionar algunas de ellas, que no se han atendido por la falta de medicamentos.

Esta es una situación en la que se podrá trabajar donando medicamentos a quien lo solicite, por lo que consideró necesario hacer el exhorto a la ciudadanía, para que done medicamentos que no utilice y que no hayan caducado, para poder ayudar a salvar vidas de lo enfermedades que avanzan gradualmente y de manera peligrosa.