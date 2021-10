$!Leyendas de Coahuila: El niño que no descansa en paz, por el llanto de sus papás

En el Panteón Municipal No. 1, trabajadores reconocen a Reyes Santos Vázquez Veloz. El señor que cada fin de semana, desde hace año y medio visita a su bebé. Bryan falleció producto de una broncoaspiración el 14 de septiembre del 2019.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Abrazados a su fe, Reyes y su esposa aseguran que Dios le concede a su hijo autoridad para visitarlos “como dando señales de que aún está con nosotros”, confiesa con emoción.

Te puede interesar | Leyendas de Coahuila: Barsobas, el fantasma de mirada triste de la Casa de las Artes de Monclova

Primero fue el sonido de unas campanas, el acontecimiento ocurrió dos sábados seguidos. Después, vino la manifestación por medio de una ave, “vi un águila que andaba volando en los cielos y de inmediato que me pongo a grabar el cielo a la orilla de su tumba, me retiro un poco y me grita papá, papá, un poco más desesperado”.. Por último -confiado de sus encuentros-, Reyes Santos inmortalizó en video lo que asegura es el sonido de Bryan cantando y a lo lejos, a metros de su tumba, el reflejo de una niña.