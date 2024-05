Llama Poder Ciudadano MX X MX a promover el voto en Saltillo; ‘No vivimos en dictadura porque salimos a votar’

Para la organización apartidista, el próximo 2 de junio no solo están en juego cargos públicos sino la libertad de los mexicanos

Por su parte, Sterling dirigió el diálogo con cerca de 40 personas señalando que el actual gobierno federal “no fue elegido por una democracia” pues 40 millones de personas no salieron a votar, por lo que llamó a hacerlo en este año.

Explicó que Poder Ciudadano MX X MX surgió en 2020 en la ciudad de Torreón con el objetivo de promover el voto en las intermedias del 2021, teniendo como antecedente la organización Voz Mujer.

“En 2020 teníamos un primer motivo, sacar a votar a todos en el 2021, porque necesitábamos tener el Congreso de nuestro lado para que no ingresaran todas las iniciativas y déjenme decirles que lo logramos, si no ahorita no sé cómo estaríamos”, explicó.

Agregó que la organización se dedica a promover el voto “libre y consciente”, detallando que son un contrapeso ciudadano a los partidos políticos, mas no “oposición”, como se les ha dicho.

Para Sterling, el trabajo de la organización influyó para que México no viva en una dictadura y en las elecciones del 2 de junio está en juego la libertad de las personas.

“Está en juego la libertad de cada uno de nosotros, que se me hace más grave que los cargos públicos. ¿Se acuerdan que hace algunos años decían que nos estábamos convirtiendo o que nos podíamos llegar a convertir en un país en dictadura? ¿Qué sucedió? Que a partir del 2021 que salimos a votar, pudimos detenerlo, si no, hoy posiblemente estaríamos en un país con una gran dictadura”, dijo Sterling.