Llaman activistas de Saltillo a integrar y proteger a mascotas durante festejos navideños

Saltillo, Coah.- Activistas en favor de los animales hicieron, este lunes, un llamado a las personas dueñas de mascotas para prevenir accidentes y extravíos, derivado del intento de escapar del estruendo de la pirotecnia.

“La mayoría de nosotros sabemos el comportamiento de nuestras mascotas ante los ruidos”, dijo Alma Salinas Barrón, presidenta de la asociación civil Sociedad Gatuna de Saltillo, quien pidió dentro de las posibilidades de cada dueño, no dejar a las mascotas solas en casa. “Traten de no dejarlos solos en casa, de agregarlos a la fiesta”.

De acuerdo a la especialista, año con año, el estruendo de la pirotécnica lesiona la audición de los animales y los desorienta. Estos al sentirse en riesgo buscan huir y es ahí cuando más peligro corren.

“Por la pirotécnica se escapan, salen corriendo a la calle, los atropellan, los atacan otros perros, el daño que a ellos les causa el ruido de los cohetes es algo muy severo, algunos terminan con problemas de sordera”, detalló la activista. “La contaminación ambiental de la pólvora afecta tanto a gatos y perros, les provocan problemas respiratorios. Los gatos también son muy sensibles”.

Ame Mendoza, coordinadora general de Activismo Pro Animal, recomendó que los días 24 y 31 de diciembre, los propietarios de mascotas hagan un espacio en el interior de sus viviendas para evitar que se lastimen por el miedo, si no pueden meterlos en un espacio cerrado, sufren mucho

“La gente que los tiene en balcones o azoteas que los bajen, porque se avientan por el miedo. Es recomendable resguardarlos en el interior, y tomar en cuenta que no haya objetos con los que se puedan dañar. Y estar pendientes de las puertas, porque sucede que llegan las personas a las fiestas, salen y dejan abiertas las puertas”, comentó.

Entre las precauciones sugeridas, las activistas proponen colocarles collar con algún dato de identificación, pues aseguraron que después de 24 horas de que una mascota se extravía es muy difícil recuperarla.

Ame Mendoza dijo que lo ideal sería la prohibición, no solo de la venta, si no del uso de estos explosivos con motivos de diversión. “Es mucha la contaminación y el daño no es solo para las mascotas, hay personas con autismo que sufren por los estruendos, adultos mayores”.

Alma Salinas dijo que la venta de pirotécnia genera una importante derrama económica para las autoridades, “pero a costa de vidas o accidentes que dejan a la gente sin vivienda”.

La presidenta de Sociedad Gatuna de Saltillo hizo un llamado a Control Canino para postergar los sacrificios en estas fechas. “Que tenga un poquito de misericordia con los animales perdidos que van a levantar en los días posteriores. Que les den a oportunidad de ser localizados porque tienen hogar, que les den más tiempo de vida”.

La activista sugirió que una vez capturados, el Ayuntamiento los publique en sus redes sociales o en medios de comunicación para que puedan ser ubicados por sus familias.

La médico veterinaria Karla Barajas recomendó a los dueños de mascotas acercarse a las veterinarias para ser asesorados por expertos sobre productos y snacks con aceites relajantes para que, al llegar la hora de la pirotécnia, los animales se encuentren tranquilos.

También comentó que existen unos chalecos especiales que sujetan a las mascotas dando sensación de protección. Estos chalecos pueden fabricarse de manera casera y esa información esta disponible en internet.