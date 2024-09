Localizan nuevos restos óseos en ‘El Pinabete’; desconocen si pertenecen a mineros

A 98 días de haber iniciado la segunda fase de recuperación de los mineros atrapados en la mina “El Pinabete”, ubicada en Sabinas, Coahuila, las autoridades informaron sobre el hallazgo de nuevos restos óseos en la galería GWE10 Oeste durante la jornada de este 10 de septiembre.

La Coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, señaló que tras los recientes descubrimientos se convocó a una reunión del Comando Unificado. Este grupo está conformado por la CNPC, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza (FGEC), con el objetivo de reforzar la estrategia de exploración y recuperación en la mina.

Los restos óseos localizados fueron aislados y, de acuerdo con las autoridades, podrían o no estar relacionados con los hallazgos previos. Hasta que no se realicen los análisis forenses correspondientes, no se podrá confirmar su identidad o vinculación con los otros mineros atrapados. La FGEC será la responsable de resguardar e identificar los restos, brindando seguridad y certeza a las familias afectadas.

Velázquez Alzúa reiteró que el principal objetivo de los equipos de rescate sigue siendo la localización e identificación de los cuatro mineros que aún permanecen atrapados en la mina desde el colapso del 3 de agosto de 2022. Subrayó además el compromiso firme del Gobierno de México para ofrecer respuestas a los familiares de las víctimas, quienes esperan un cierre tras más de un año de búsqueda.

Este hallazgo se suma al reciente rescate de los restos del sexto minero, ocurrido el 30 de agosto en la galería GWE11 ramal-este, lo que refuerza la esperanza de recuperar a los trabajadores que permanecen en el interior de la mina.

Las operaciones de búsqueda continúan en las zonas señaladas por especialistas como de mayor probabilidad de localización, mientras las autoridades mantienen su compromiso de no detener las labores hasta recuperar a todos los mineros desaparecidos.