Logra Ramos Arizpe la ‘deuda cero’, asegura alcalde

No han solicitado préstamos en la administración municipal

El alcalde de Ramos Arizpe comenzó una nueva jornada de bacheo con inversión estatal y municipal en la colonia Jardines de Analco, donde aseguró se ha logrado realizar, sin deuda, este y otros proyectos.

“Con recursos estatales, con recursos del gobernador, con recursos del municipio, sin pedir préstamos, y además, con una intención importante y con una meta de entregar la administración con deuda cero”, informó José María Morales.

Temas como la iluminación de diversos puntos de la ciudad, trabajos en temas rurales, la empresa que otorga el servicio de distribución de agua potable y alcantarillado siguen trabajando sin la necesidad de contratar deuda.

“Luego hay gente que me dice: ‘oye, están haciendo muchas cosas, ¿vas a dejar muy endeudado Ramos?’ No, lo estamos haciendo con deuda cero, eso es lo importante, no cuando recibimos un municipio muy endeudado y con muchos problemas”, señaló Morales Padilla.

El alcalde señaló que hasta el momento no ha sido necesario hacer peticiones de deuda al Congreso del Estado, por lo que al momento de su salida, a finales de este año, la deuda será nula e incluso dejará recursos para arrancar el siguiente mandato.

“Vamos a dejar un municipio muy estable, un municipio mucho mejor que el que recibimos; es notable en temas de alumbrado público, de agua potable, de seguridad, y no se diga con muchas obras a lo largo y ancho de las colonias, de los ejidos, con una inversión histórica en los ejidos”, mencionó el edil ramosarizpense.

Morales Padilla puntualiza que al inicio de su administración anterior recibió un municipio con más de 130 millones de pesos en deuda, y deja las finanzas más sanas de las últimas administraciones.

“Más de 100 millones por parte del municipio, y más de 30 por Compara; son 130 millones, pero más intereses y demandas judiciales y demás, y así lo globalizamos, nada cerca de los 160 millones de pesos”, declaró el alcalde.