Sujetos encapuchados interceptan a Claudia Sheinbaum en su recorrido por Chiapas: ‘Vea el desastre que es Comalapa’, le recriminan y piden seguridad (video)

En respuesta, Sheinbaum mencionó que ya había realizado varias detenciones en su trayecto hacia Chiapas, deteniéndose para hablar con simpatizantes durante su gira política . “Es que ya hablé, me detuve como 10 veces” , dijo Sheinbaum, de aucerdo a LATINUS.

Uno de los voceros dirigiéndose a Sheinbaum expresó: “Que se acuerde cuando esté en el poder de la Sierra, que no olvide a la gente pobre que la habita; No estamos en contra del gobierno ni buscamos perjudicar (...) estamos aquí para mostrarle el desastre que es Comalapa ” .

¿TODO FUE UN MONTAJE?

Posteriormente, Sheinbaum insinuó un montaje por parte de Latinus, ya que era el único medio de comunicación presente durante la detención.“

Nos pararon unas personas, decían que eran pobladores, pero lo que más me llamó la atención es que los únicos que estaban ahí eran los (reporteros del medio de comunicación) de Latinus (...) Me llamó mucho la atención, que decían que eran pobladores, pero luego por ahí dijeron, ‘es que no somos fifís’, algo muy extraño”, aseguró la candidata de la coalición ‘Juntos Hacemos Historia’, de los partidos Morena, PVEM y PT.