“La gente abandonó el servicio de transporte porque hay más concesiones de taxi, porque hay aplicaciones, porque alguien se hizo de un vehículo y con una tranquilidad tremenda pueden adquirir una motocicleta en abonos”, aseguró Héctor Gutiérrez Cabello, director del Instituto Municipal del Transporte, al señalar que el 31 de marzo próximo informarán sobre el proyecto de modernización del servicio.

“Los concesionarios del transporte público dejaron de dar un buen servicio y obviamente los abandonaron, pero la gente buscó otros medios de transportación para moverse de otra forma”, expresó.

En el 2011 había 908 camiones y microbuses en circulación en la ciudad y ahora hay 440, y se sumaron más de 195 mil habitantes en ese lapso.

“Si teníamos 900 camiones, pero no se utilizan, no quiere decir que estén haciendo falta. Lo que tenemos que resolver, más que el número de unidades, es la readecuación de rutas para que haya más acceso para la gente, pero la eficiencia del transporte no lo determina el número de autobuses en todos los sentidos.

“Tenemos que privilegiar el uso del transporte público con la readecuación de las rutas, hacerlo más eficiente. Modernizar el transporte no implica más unidades, lo ideal es que hubiera unidades en mejores condiciones, pero sabemos que no tienen la capacidad para comprar esas unidades los concesionarios actualmente”, mencionó el director.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Usas tu auto o transporte público? Congestionamiento vial causa pérdidas millonarias en Saltillo: IMCO

El proyecto de modernización del transporte masivo modificará las rutas actuales “que no están sirviendo”, dijo, al indicar que también ocurrió una situación particular: “Luego dicen que hay gente aspiracionista, pues todo mundo quiere hacerse de un vehículo, prosperar, no necesariamente implica una mala noticia. Para el tráfico, para la ciudad no es lo ideal que haya más vehículos”.

Por ello, insistió, debe mejorar el transporte público para desalentar el uso del vehículo particular.

Gutiérrez Cabello indicó que el Ayuntamiento está en el proceso de cancelación de 146 concesiones, lo que no es definitivo. De esa cantidad, aproximadamente la mitad fueron remitidas a la Comisión de Transporte y algunas ya las canceló el Cabildo por abandono del servicio y no pagar los refrendos o derechos correspondientes.

Por otra parte, informó que el cierre parcial de calles en el proyecto de Paseo Capital implicará modificar el recorrido de algunas rutas más adelante, para evitar congestionamientos y al mismo tiempo favorecer el uso del transporte público para llegar a la Zona Centro.