Los obstáculos de ser profesor rural en Coahuila: la historia de Francisco Juárez Navarro

“Estuve veinte años trabajando como maestro comunitario y ya después me vine para Saltillo. Creo que uno de los principales retos es que los niños aprendan, a pesar de su contexto, de sus necesidades”.

“El maestro comunitario debe ser ese eje, el que les brinde las herramientas a los niños para que puedan aprender y yo creo que en mi caso lo logré, me involucré con ellos, les enseñé a sumar, restar, escribir y a leer, aunque ya luego ellos me preguntaban que cómo se contaba el carbón, y entonces aprendí a brindar una enseñanza de acuerdo al contexto donde ellos se encontraban, en la vida comunitaria”, explica el docente.

Sin embargo, en la urbanidad no es lo mismo, pues de acuerdo con el profesor Francisco, las familias no permiten el involucramiento de los docentes en el aprendizaje de los niños.

“Allá en los ejidos, en las comunidades, las familias te toman a bien que te involucres en la vida diaria de los niños, llegas como apoyo de muchas cosas, pero en el área urbana es muy distinto porque si haces algo fuera del aula te castigan, entonces lo que me ha pasado es que me he limitado a solamente dar mi clase, hacer mi trabajo y evitar involucrarme con los estudiantes”, señala el docente.