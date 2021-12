Luego de que Madre de Vayolet recibiera prisión, tía pelea custodia de su hermanita en Saltillo

Cuando la posibilidad de que la hermanita mayor de Vayolet permaneciera en un albergue del DIF, luego de que su madre, Olivia “N”, presunta responsable del delito de filicidio recibió prisión preventiva, su tía aparece ante las autoridades para pelear su custodia.

Sin embargo, se encuentra en disputa con el presunto padre biológico de las pequeñas, pues aunque Alonso “N” no acudió a la cita prevista ante la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia, asegura que ya se encuentran realizando las evaluaciones para que pueda recuperar a una de sus hijas.

“Mi niña ya está en su descanso, estoy haciendo lo que me pidieron y me están evaluando y viendo si soy apto para que me la dejen, al menos ya pude verla unos segundos”, comentó el padre.

Señaló que la distancia y “quedarse tirado en la camioneta” no le permitió llegar a la cita en la Pronnif, pero no considera lógico que después de que la familia de Olivia haya negado a las niñas, ahora estén peleando su custodia.

“Después de que la hermana y los padres de Olivia se las negaban ahora quiere la custodia de Nayla, todavía sabiendo que de su casa se las llevaron y ni cuenta se dieron, prácticamente ella misma las puso en manos del hombre con el que estaba Olivia”, aseguró Alonso e insiste que fue la actual pareja de Olivia quien le arrebató la vida a su hija Vayolet.