Madres acampan con frío afuera del Materno Infantil de Saltillo

Tres madres enfrentan no solo el frío de la temporada al exterior del Hospital Materno Infantil, si no también la angustia por cubrir los costos de estudios y consultas para sus hijos con diagnósticos de salud reservados.

Fernanda Torres, madre de un bebé de dos meses con diagnóstico de hidrocefalia, llegó hace tres semanas de Monclova. Dormía en el exterior del hospital entre algunas cobijas que se trajo.

La semana pasada fue apoyada por otra madre que ya tiene dos meses en el campamento que existe afuera del hospital. Las bajas temperaturas las orillaron a compartir casa de campaña y cobijas, y resguardarse en una construcción sin uso determinado en esta institución.

“Que abran ya el albergue, porque sí han estado los fríos muy fuertes, en la noche se siente más”, dijo la joven madre, quien detalló que personal de Bomberos les apoyó colocando unos plásticos que cubren el paso directo del viento.

Fernanda requiere pagar un estudio que le fue solicitado para medir los niveles séricos, el cual tiene un costo de 4 mil pesos en laboratorios externos, porque el Hospital Materno Infantil no cuenta con los recursos materiales para realizarlo.

BUSCANDO RESGUARDO

Una casa de campaña permanece al exterior de esta construcción con una lona encima para ayudar a mitigar el frío y evitar que la lluvia enfríe el pequeño espacio donde esperan noticias de sus hijos.

Luz María Hernández llegó esta madrugada de Ciudad Acuña con su hija, quien es paciente sospechosa de leucemia; fue auxiliada por las madres que habitan el albergue para cobijarse del frío.

“La consulta cuesta 300 pesos y yo no traigo dinero para pagarlos, no se si me voy a ir o a quedar más tiempo. Necesito cobijas para resguardar a la niña en la noche y algo de comida, la niña no deja de pedir de comer”.

La tercera madre lleva ya dos meses en este campamento, es originaria de Nueva Rosita y prefirió solo mencionar que los gastos de la atención de su bebé deben rondar ya en los 500 mil pesos.

En ese edificio sin uso hay una sanitario con una lona que funge como puerta y que tiene incluso un costo de cinco pesos para su uso.

El reducido espacio sirve también de regadera. Las mujeres calientan el agua e improvisaron un plástico para no resbalarse y mantener sus pies con calientes mientras se bañan.

CERCA DE ABRIRLO

La Secretaría de Salud estatal aseguró esta mañana que la apertura del albergue de este hospital esta próxima. “Estamos en los últimos detalles, ya esta listo el albergue”, aseguró Roberto Bernal Gómez.

Sobre los costos de consultas y estudios, la secretaría detalló que hay un consejo interno que hace una evaluación para obtener el costo de operación y mantenimiento de algunas cosas, ya que este hospital se mantiene en operación con recursos estatales.

Personal del hospital, dijo el Secretario de Salud, pone su mejor esfuerzo en la atención de los pacientes, trabajan con profesionalismo y empatía.

Recordó que médicos y administrativos recibieron a los pacientes con disfraces de catrinas, brujas, payasos y personajes de película para celebrar este Halloween y Día de Muertos.