Saltillo, Coahuila.- Paquito acudirá a partir de este miércoles al trabajo de su mamá en un puesto del centro de Saltillo, Karen se quedará con su abuela y Majo encerrada en su casa mientras sus padres regresan del trabajo.

Pues en algunos planteles educativos esta semana no habrá clases a partir del miércoles para llevar a cabo el Consejo Técnico, un mega puente que deja sin actividad a los estudiantes y pone en jaqué a decenas de familias, al no tener con quién o dónde dejarlos durante su jornada laboral.

“Sale una por otra, o vas a trabajar para sacar la comida o no vas pero te rebajan los días y con que comes”, preguntó María de los Ángeles Reyna a quien ya le han rebajado el día que falta y no encuentra con quién dejar a sus hijos.

Más madres de familia señalaron que la suspensión de clases tras un periodo largo de vacaciones repercute en sus empleos pues no hay forma de solicitar permisos para faltar y en la mayoría de sus trabajos no les permiten llevar a sus hijos, incluso les rebajan el día porque no hay justificación para faltar.

“No hay otra forma porque no puedes faltar al trabajo y te rebajan el día, yo los dejo encerrados les digo que pueden ver la tele, que no le abran a nadie y esperen a que yo llegue para darles de comer”, expresó Tony Váldes como su plan cuando hay Consejo Técnico.

De acuerdo a las madres de familia, no en todos los planteles dejaron asignaciones o tareas para dichos días lo cual permitiría mantenerlos estudiando, aseguran, y reforzando los prendido estos días en clase.

Incluso en algunos, las clases fueron suspendidas toda la semana ante el desbasto de docentes, como en el caso de la Escuela Primaria Miguel López, donde al menos 3 grupos no tienen docentes.

“Deberían hacer esos cursos en vacaciones o no tantos días porque es casi una semana sin saber a dónde llevarnos en la mañana mientras uno trabaja”, manifestaron molestas.

Sin embargo, estudiantes consideraron que el mega puente es un “respiro” para hacer márgenes, tareas y portadas que no habían realizado.

“No hay con quien dejarlos, no es que trabaje pero me lo tengo que traer porque quien me lo cuida, además si los dejas solos en casa te cae la Pronnif o te acusan de maltrato”, expresó la comerciante Estefanía Rivas.

