Magistrado denuncia ante CIDH y ONU amenazas por reforma judicial

Tras la controversia suscitada por la reforma al Poder Judicial, Hugo Alejandro Bermúdez Manrique, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado, indicó que desde 2018 y 2019 han estado en contacto con instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas.

Este acercamiento fue motivado por amenazas y difamaciones en las conferencias de prensa del Ejecutivo.

“Desde 2018 estamos trabajando y defendiéndonos, porque desde finales de ese año hubo ataques a nuestra independencia, y han sido brutales. Afortunadamente, la carrera judicial nos ha mantenido firmes y no hemos cedido, porque es cierto que el presidente y el exministro Saldívar amenazaban. Hubo amenazas en el sentido de que no nos defendiéramos y no acudiéramos a instancias internacionales”, indicó.

Explicó que las acciones emprendidas se tratan de defensas no contenciosas. El contacto se hizo con la Comisión Interamericana y con la Relatora de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados.

“Han estado haciendo una serie de recomendaciones y no es la única. La última, que es la que usted me menciona, es un tema que gestionó la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito con el objeto de visibilizar la problemática”, dijo.

Agregó: “La Relatora hace un extraordinario trabajo al analizar cómo viene la reforma con los estándares de derechos humanos convencionales y expresa que esa reforma violenta todos los estándares internacionales en materia de independencia judicial. Entonces, sí, los órganos internacionales están atentos y han emitido varios pronunciamientos en contra de los discursos de odio en las mañaneras durante los dos últimos años”.