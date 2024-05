Mal manejo político de la pandemia costó a México 300 mil vidas, afirma diputado federal por Coahuila

En 2022, ocurrieron 807 mil muertes adicionales debido al COVID-19. De estas, 300 mil pudieron haberse evitado como consecuencia del manejo inadecuado de la pandemia, no científico, por la ineptitud de las autoridades que no planearon de manera integral para combatirlo, además de que no hubo pruebas de COVID suficientes, afirmó el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez.

En el programa “Con peras, manzanas y naranjas”, el coordinador de los diputados del PRI, el catedrático Rubén Aguilar, y el economista Mario Di Costanzo, explicaron que la mayoría de los países llevaron a cabo una evaluación para reconocer aciertos y errores en su manejo de la pandemia, excepto México.

Durante la transmisión por redes sociales, se mencionó la creación de una comisión independiente conformada por destacados expertos en ciencia, salud pública, sociología y otras disciplinas, como Jaime Sepúlveda, Sergio Aguayo, Julia Carabias, Julio Frenk y Sylvia Schmelkes.

Mario Di Costanzo señaló que los familiares de las víctimas del COVID-19 también se vieron afectadas por el tema de las Afores, ya que muchos no han recuperado el ahorro dejado por sus seres queridos.

Para finalizar, Moreira Valdez elogió la labor de los participantes en la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México, y destacó la importancia de confiar en sus conclusiones, así como en cifras como los 250 mil niños que quedaron en situación de orfandad.