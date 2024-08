Marchan en Torreón en contra de la reforma al Poder Judicial

TE PUEDE INTERESAR: No hubo mayor rezago en la educación básica en Coahuila por cambio de libros y recortes de horarios: Sedu

En esa ciudad, se reunieron desde la calzada Colón y marcharon hacia el edificio que alberga las oficinas del Poder Judicial de la Federación, al oriente del bulevar Independencia.

“Somos tres poderes y este no se vende.” “Señor, señora, no sea indiferente, México requiere justicia independiente”, advertían en sus lonas.

“Si México se informa, no pasa la reforma.” “Porque juzgar no es un asunto de popularidad. No a la reforma judicial. El imparcial es de carrera judicial”, decían otras pancartas.