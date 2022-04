Maribel, joven atropellada en Frontera, muestra recuperación: la trasladan a clínica de Monclova

La joven está consciente, pero aún no puede expresarse, los médicos la siguen alimentando mediante una sonda pero confía en que se va recuperar.

A casi un mes de que fue arrollada por un ebrio conductor y por consecuencia sufrió una fractura craneoencefálica que le mantuvo al borde de la muerte, la joven Maribel Domínguez fue trasladada de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 del IMSS en Monterrey, a la clínica 7 de Monclova, donde continuará su recuperación.

La menor de 16 años de edad, fue atropellada junto a otras diez personas cuando salían del Lienzo Charro de Ciudad Frontera la noche del 27 de marzo, ella fue la más afectada y por ello requirió de la atención médica de especialistas del Seguro Social en la Sultana del Norte, donde le practicaron una cirugía y ahora solo queda su recuperación.

Juan José Domínguez Mercado, su padre y quien viajo con ella en la ambulancia a Monclova informó que los médicos autorizaron su traslado puesto que pasarán al menos dos meses para que pueda ser intervenida nuevamente.

Su papá aseguró que la estadía en Monterrey fue desgastante para él y su esposa, toda vez que al ser personas de bajos recursos se vieron imposibilitados para habitar una vivienda y se vieron en la necesidad de dormir en las calles.

“Casi un mes tirados en el suelo ahí en Monterrey cuidándote de los ladrones, es muy cansado, pensaba yo rentar un departamentito me cobraban 3 mil pesos por semana, dije no, es mucho dinero; nos quedamos en la clínica, pero ya después no nos querían ahí, nos quedábamos en la avenida y es muy peligroso”.

Dijo al menos al tener a su hija hospitalizada en Monclova, ellos podrán descansar en casa y su familia podrá apoyarlos a cuidar a la joven.

“Yo tengo toda la fe en Dios que mija se va levantar, pero me dijeron los doctores que le van a quedar secuelas”.

“Le hablo yo me aprieta la mano, le salen sus lagrimas, yo le digo que se levante mija para que salga adelante, que vaya a las fiestas con sus amigos”.

Juan Jose Domínguez pidió a las autoridades y a la sociedad que sigan apoyando el caso de su hija, toda vez que él no esta laborando por estar al pendiente de las necesidades de Maribel y están pasando numerosas carencias por la falta de un ingreso económico a la familia.