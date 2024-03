En el corazón de Saltillo, la psicóloga Mónica Vélez desafía estigmas y prejuicios al abrir “Pleasures”, una sex shop que va más allá de la mera venta de productos eróticos. Su misión: educar, empoderar y derribar los tabúes que rodean la sexualidad en la sociedad saltillense.

Con una trayectoria marcada por su pasión por comprender la sexualidad humana y el apoyo a las mujeres, Mónica Vélez ha encontrado en su emprendimiento un espacio para fomentar la autoexploración y el disfrute sexual, especialmente entre las mujeres de Saltillo.

Su compromiso con el feminismo y la erradicación del machismo la impulsa a desafiar las normas sociales arraigadas, promoviendo un diálogo abierto y libre de prejuicios.

“Siempre he sido muy curiosa en estos temas, pero no por morbo, sino haciendo preguntas como ¿por qué estigmatizamos tanto la sexualidad humana en general? Siempre busqué literatura relacionada, estudios e investigaciones para aclarar mis dudas, ya que realmente no encontraba a nadie que pudiera hacerlo”, comenta a VANGUARDIA.

Cuando ella compartió con su familia su intención de convertirse en sexóloga, todos le dijeron: “vas a terminar sin un centavo, en Saltillo eso no funciona”.