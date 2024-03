Entre agujas y estambre, maestra de Saltillo ‘teje’ su propio éxito con Mapache Crochet

Jazmín Arreozola Marruffo, una maestra de 33 años originaria de Saltillo, ha convertido su pasión por el tejido en un proyecto artesanal llamado Mapache Crochet, que inició en 2012.

Su interés por el arte, especialmente lo textil, se remonta a su infancia, pero fue en 2010 cuando comenzó a tejer con el objetivo de crear gorros personalizados.

“Todo comenzó cuando le mostré un gorro a mi mamá y me dijo que ella lo podía hacer, conseguimos los materiales y me lo tejió. Después de eso le mostré otra idea y me dijo que mejor me enseñaría a hacerlos para que yo pudiera hacerlos a mi gusto”.