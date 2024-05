Minosa filial de AHMSA es declarada en quiebra; será rematada para pagar deudas, acerera reclama fallo

MONCLOVA, COAH.- Minera del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable (Minosa) filial de la empresa Altos Hornos de México, fue declarada en quiebra por el juez que llevaba el Concurso Mercantil, desde el 2023.

La mañana de este martes 7 de mayo circuló la resolución de Saúl Martínez Lira, juez segundo en Distrito de Materia en Concursos Mercantiles.

“En ese orden, conforme a lo dispuesto en los artículos 167, fracción II, y 168, de la Ley de Concursos Mercantiles, se PROCEDE DECLARAR DE PLANO EN ESTADO DE QUIEBRA a la concursada Minera del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable, al haber transcurrido el plazo de la etapa de conciliación; así como, de sus prórrogas solicitadas, sin que se haya concretado un convenio entre la comerciante y sus acreedores, con las consecuencias propias de tal declaración”, indica la resolución de la causa concursal 77/2023.

Minosa ahora será rematada, la autoridad federal ordenó al síndico que debe proceder a la enajenación de los bienes y derechos que integran la masa, en términos de los artículos 197, y siguientes de la Ley de Concursos Mercantiles, procurando obtener el mayor producto posible por su enajenación, a fin de hacer pago a los acreedores.

Héctor Garza, abogado, explicó que el juez Martínez Lira rechazó el Convenio Concursal presentado por Altos Hornos de México en el caso de su filial Minosa, debido a que no contaba con las firmas de los acreedores.

Al finalizar el término de los 365 días y no cumplir con lo requerido decidió emitir la resolución y declarar en quiebra a la filial de la acerera.

“Se presentó el Convenio Concursal dentro de los 365 días, pero el juez no lo aceptó porque en las hojas del convenio no aparecen las firmas de los acreedores. Esa fue una cuestión que resolvió el juzgado. No cumple con los requisitos del artículo 157 de la Ley de Concursos Mercantiles y por eso el juzgado decidió no aprobar el convenio y mandar a la fallida al concurso mercantil en la etapa de quiebra.

“Lo que se va a pasar es que van a poner a la empresa a esta empresa mineral del Norte, este pues en remate para que con su producto se le pague todos los acreedores” expresó.

Reveló que se puede impugnar esta resolución, tanto los acreedores como Altos Hornos de México o el Conciliador del Concurso Mercantil pueden presentar el Recurso Ordinario que proceda y pueden seguir la secuela hasta que una autoridad con mayor fuero emita un resultado final.

Según el abogado, la declaración de quiebra de Minera del Norte, puede repercutir en la empresa Altos Hornos de México, porque era el principal proveedor de materia prima de Altos Hornos, no obstante puede tener también un efecto positivo, pues puede venir la certeza jurídica de quienes serán los nuevos dueños en caso de que esta sea vendida.

“No todo lo que parece malo es malo”, expuso.

Finalmente destacó que los trabajadores están protegidos y serán los primeros en recibir el pago en el momento en que alguien pueda pagar por la empresa o tan pronto se rematen los bienes de la misma.

El concurso mercantil de Minosa se inició en enero del 2023, para el 9 de marzo de ese año se declaró la etapa de conciliación lo indica la causa Concursal 77/2023.

DICE AHMSA QUE SIGUE VIVO

Altos Hornos de México informa que con fecha del 6 de mayo, el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Concursos Mercantiles otorgó a la empresa una segunda prórroga dentro del Concurso Mercantil de la Compañía, ampliando en 90 días el período de conciliación con sus acreedores directos, para lograr la aprobación del convenio que permita dar término al Concurso de la empresa.

Dicho período concluirá el 4 de agosto próximo.

Asimismo, en cuanto al Concurso Mercantil de la subsidiaria Minera del Norte (Minosa), aún cuando el conciliador Víctor Aguilera presentó en tiempo y forma el convenio respaldado por un 91.25% de los acreedores registrados, el titular del juzgado declaró la quiebra argumentando razones de forma.

La empresa considera improcedente la resolución y presentará los recursos legales correspondientes para revertir dicha decisión y dar plena validez al convenio a fin de proceder a la salida de MINOSA del concurso mercantil y dar paso a la reanudación de operaciones.