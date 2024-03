Monclova: ‘Daniel salió en llamas corriendo gritando de dolor’, dice testigo de explosión

MONCLOVA, COAH.- Isabel Martinez, una de las testigos de la explosión por fuga de gas que se suscitó en Danny’s Restaurante, en Monclova, rompió el silencio y narró la escena en que Daniel, joven de 18 años y trabajador del establecimiento, salió completamente en llamas del interior del negocio.

“Nosotros trabajamos en la parte de enfrente y el muchacho salió inmediatamente después de la explosión; él salió en llamas, se salió corriendo. Él estaba quemado totalmente, entonces yo soy testigo de qué laboraba ahí porque nosotros también llegamos a consumir en ese restaurante y él trabajaba ahí”, dijo Isabel.

La mujer que labora en un laboratorio justo en frente del restaurante explicó que el lunes anterior su compañera y ella pensaron que se habían caído artículos de cristal en el interior de su lugar de trabajo, pues se escuchó un fuerte estruendo, al analizar el lugar vieron cómo los cristales del restaurante habían estallado y como salía humo de su interior, también observaron la imagen que les marcó su memoria: Daniel corriendo quemado de su cara, pecho y brazos, gritando de dolor.

“Él salió él corriendo desesperado como descontrolado; lo que hicimos fue tranquilizarlo, porque él quería correr y pues yo corrí por unas tijeras y le corté su camisa para que no se le pegara su piel, pero él sí salió muy mal de ahí”, afirma.

La mujer participó en la marcha en exigencia de justicia por el caso de Daniel, dijo que no es justo que un joven de 18 años, soñador y trabajador, esté pasando todo este calvario por la irresponsabilidad de empresarios.

“Yo también soy madre de un muchacho de 18 años y me pongo en el lugar de ellos y la verdad sería algo injusto que no se apoye a la familia, porque le cambió su vida; me hubiera gustado que hubieran visto cómo salió gritando él de dolor; gritaba que quería ver a su mamá, que quería hablar con su mamá, fue muy impactante para mí”, agrega.