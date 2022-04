Monclova: hay abuso policiaco en el 90 por ciento de las detenciones: abogado

En las policías municipales de Monclova, Frontera y Castaños el 90 por ciento de las detenciones de los ciudadanos hay registro de abuso policiaco, sin embargo no todos los casos son denunciados aseguró el abogado César García Diosdado.

Luego de que salió a la luz un presunto caso de abuso policiaco en la capital del acero, donde un hombre de 38 años resultó con fractura de costillas y diversas contusiones, después de ser presuntamente agredido por policías municipales, el litigante dijo esta situación es el pan de cada día en esta región del estado.

Explicó que los policías tienen la costumbre de introducirse a las viviendas de los ciudadanos para detenerlos, pero en el transcurso los golpean, incluso les roban pertenencias y les trasladan a los separos de seguridad pública finalmente donde tienen que pagar una multa por cometer faltas administrativas.

Lamentablemente las víctimas no recurren a denunciar ante la autoridad competente, por temor a represalias hacia su persona o su familia, afirmó García Diosdado.

“El hecho de que no se denuncie, no significa que no esté ocurriendo hay muy pocas denuncias en cuanto a este tópico, sin embargo estas conductas son muy reiteradas”.

“Por ahí habrá quien diga, bueno que denuncien y que exhiba pruebas para determinar si es cierto, no va pasar por que la ciudadanía tiene miedo a que denuncien y después los ejecuten como la mujer del Campanario a que denuncien y nunca se haga justicia como en el caso de Nazario Peña”, expuso.

El abogado quien en el año 2021 también fue víctima de abuso policiaco por parte de elementos de Policía Civil Coahuila recordó que ante este tipo de problemática tampoco se ha emitido ninguna judicialización, condena o ningún acuerdo reparatorio, pareciera que los elementos están exentos de recibir un castigo por sus malas prácticas.

Finalmente reconoció que en la Región Centro la corporación que menos tiene la práctica del abuso policiaco en la actualmente es la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, refirió todo lo contrario pasa en las policías municipales de Monclova, Frontera y Castaños.