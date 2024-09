Monclova: Invierten más de 5 mdp en pavimentación en colonia Las Palmas

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión de cinco millones 342 mil 582 pesos se realizó una obra de recarpeteo asfáltico en la colonia Las Palmas de Monclova, beneficiando a cientos de vecinos del sector.

La obra abarcó las calles San Miguel, Cananea, Hermosillo, Nuevo León y Ulises Dávila, con una aplicación total de 17 mil 200 metros cuadrados de asfalto.

Durante la entrega de la obra, Fabiola Iris Barrera, vecina de la colonia, expresó su agradecimiento en nombre de los residentes.

“Esta obra representa un beneficio muy grato, porque la colonia ha mejorado, y el servicio de Seguridad Pública es mejor; “Tengo dos años de haber regresado a Monclova, y me da gusto ver que hemos mejorado en muchos aspectos,, no me queda más que agradecer de parte de los vecinos y que al salir de nuestras casas y ver esta obra siempre lo tendremos presente”, comentó.

HAY QUE APLICAR RECURSOS

Por su parte el alcalde Mario Dávila, destacó la importancia de la correcta aplicación de recursos provenientes de distintos rubros, ya sean municipales, estatales o federales.

Sin embargo, señaló que en Monclova el ciclo es diferente, dado que los vecinos aportan sus impuestos, que llegan a la tesorería y se destinan a beneficios dirigidos a los vecinos como, servicios primarios, seguridad pública y obra pública.

“Estamos muy agradecidos con los ciudadanos, porque en el último mes los ingresos municipales fueron más que los que históricamente se habían captado en los años anteriores durante el mes de julio; eso nos permite compensar ese apoyo que tenemos de los ciudadanos, con obras como esta”, señaló Mario Dávila.

Ahí mismo, la primera autoridad anunció que, para facilitar el pago del impuesto predial a quienes no estén al corriente, se eliminaron los recargos, ofreciendo descuentos del 30 al 40 por ciento para regularizar sus pagos.