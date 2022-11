Monclova: ladrón se compadece de joven que acababa de asaltar... y hasta la acompaña mientras llegan por ella

En el video, con música de fondo de Los Ángeles Negros, la usuaria de TikTok “bebavaldez”, usó el script para dar a conocer que fue víctima de un asalto.

Lo simpático del asunto es que la joven cuenta que luego de que el asaltante le quitó su celular, ella se lo pidió para al menos poder hablar a su papá y que fuera a recogerla, a lo que accedió el asaltante... y hasta esperó a que llegaran por ella.

Entre los comentarios de usuarios algunos narran que pasaron por una experiencia similar, luego de que el asaltante tras quitarle sus pertenencias le regresó algo para el transporte, y algunos otros, como los siguientes:

Publicidad

“Una vez me asaltaron en el transporte y al darle mis moneditas le dije es lo de mi pasaje y el me dijo, no ese quédatelo para que puedas llegar a casa”

“A mi hermano lo asaltó nuestro primo y cuando se dio cuenta le regresó sus cosas y le dijo no le vayas a decir a mi tía”

“A mí me asaltaron y el ratero se llevó puros pañales de la bendición de mi amiga, se fue corriendo se dio cuenta y regresó a darnoslos”

Publicidad

“Resultó que el asaltante era mi amigo y cuando me vio me regañó por salir tarde y que era un barrio peligroso y paró un taxi y me subió”

“Yo le dije que si podía sacar mi chip y me dijo que ya pero cuando el choro vio mi celular me dijo que me lo llevara xq no robaba carcachas”