Canacintra y Fonacot impulsarán acceso a créditos para trabajadores de la Región Centro

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Monclova
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    Canacintra y Fonacot impulsarán acceso a créditos para trabajadores de la Región Centro
    El acuerdo contempla promover la afiliación de empresas a Fonacot y ofrecer orientación sobre educación financiera. LIDIET MEXICANO

El convenio busca que más empresas de la Región Centro se afilien al instituto y sus empleados puedan acceder a financiamientos y programas de educación financiera

MONCLOVA, COAH.- La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) firmaron un convenio de colaboración para ampliar el acceso a créditos entre trabajadores de empresas de la Región Centro de Coahuila.

La firma se realizó en las instalaciones de Canacintra Monclova. Representantes de ambas instituciones destacaron que el acuerdo busca promover entre los socios de la cámara la afiliación de sus empresas como centros de trabajo registrados ante Fonacot, para que sus empleados puedan ejercer el derecho al crédito institucional.

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El presidente de Canacintra Monclova, Jorge Mtanous Falco, explicó que el convenio también contempla la impartición de pláticas y conferencias sobre educación financiera dirigidas a socios de la cámara y trabajadores afiliados.

BUSCAN ACERCAR LOS BENEFICIOS DE FONACOT

El director estatal de Fonacot, Héctor Martínez Valdés, señaló que el objetivo es fortalecer los vínculos entre el sector empresarial y el instituto para que más trabajadores conozcan los beneficios que ofrece.

”Mediante este tipo de convenios se busca llegar a más gente, que más trabajadores nos conozcan y estén informados de lo que representa este crédito. Fonacot es una institución con más de 50 años respaldando a los trabajadores del país”, expresó.

El funcionario destacó que los créditos cuentan con tasas de financiamiento competitivas y procesos de tramitación ágiles, lo que permite obtener recursos de manera rápida para atender distintas necesidades.

$!Representantes de Canacintra Monclova y Fonacot firmaron un convenio para ampliar el acceso a créditos entre trabajadores de la Región Centro.
Representantes de Canacintra Monclova y Fonacot firmaron un convenio para ampliar el acceso a créditos entre trabajadores de la Región Centro. LIDIET MEXICANO

Indicó que los financiamientos pueden destinarse a gastos médicos, adquisición de equipo de apoyo para familiares, emergencias derivadas de accidentes, viajes o cualquier otra necesidad personal.

Además, subrayó que el convenio también beneficia a los empleadores, al brindarles una herramienta para apoyar a sus trabajadores sin descapitalizar a las empresas.

”De esta manera, el trabajador obtiene recursos para resolver sus necesidades y el patrón cuenta con una herramienta institucional que contribuye a la estabilidad económica de su personal”, agregó.

PARTICIPAN AUTORIDADES

Con esta alianza, Canacintra y Fonacot buscan impulsar una mayor inclusión financiera entre los trabajadores formales de la Región Centro y fomentar el uso responsable de los créditos institucionales.

En la firma participaron el director estatal de Fonacot V Saltillo, Héctor Martínez Valdés; el coordinador de Fonacot en Monclova, Néstor Delgado Martínez, y la directora de Canacintra Monclova, Norma Alicia Cruz.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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