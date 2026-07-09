Monclova: pasan la noche afuera de la Cruz Roja para asegurar ficha de Enfermería

MONCLOVA, COAH.- Con la esperanza de obtener una de las fichas disponibles para ingresar a la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana en Monclova, jóvenes acompañados de sus padres comenzaron a hacer fila e incluso pernoctaron al exterior de la institución, que iniciará el proceso de inscripción este viernes 10 de julio. Para el próximo ciclo escolar se ofertarán 70 fichas para el turno matutino y 70 para el vespertino. La demanda motivó a decenas de aspirantes a permanecer durante la noche para asegurar un lugar en la fila.

Entre quienes llegaron primero se encuentra Patricia Ríos, quien decidió dormir afuera de la escuela para apoyar a su hija de 18 años, recién egresada del CBTIS 36 y con el deseo de estudiar Enfermería. ”Desde ayer en la tarde estamos aquí. Llegamos alrededor de las cinco y aunque hace mucho calor, nos estamos organizando para pasar la noche. Mi hija siempre quiso estudiar aquí y por eso decidimos venir con anticipación”, expresó. SE PREPARAN DESDE UN DÍA ANTES Patricia explicó que la decisión de permanecer afuera de la escuela respondió a la alta demanda que cada año registra el proceso de inscripción.

”Ahorita no se está aplicando examen; el trámite es directo a inscripciones, por eso hay tanta gente esperando. Queremos asegurar una ficha para que mi hija pueda iniciar su formación”, comentó. La madre de familia también destacó el prestigio de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Monclova, pues aseguró que ha recibido buenas referencias de personas cercanas egresadas de la institución. ”Tenemos excelentes referencias. Sabemos que aquí han salido muy buenos enfermeros y enfermeras, y que después pueden especializarse en distintas áreas”, agregó. Durante la noche, algunas familias llevaron sillas, cobijas y alimentos para permanecer en el lugar mientras esperaban la apertura del proceso de inscripción. Se prevé que durante este jueves continúe la llegada de aspirantes interesados en obtener una de las fichas disponibles.

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