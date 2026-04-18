Candidatas a Reina de la Primavera recorren historia y tradición de Ciudad Frontera

Como parte de su preparación, las jóvenes visitaron diversos puntos emblemáticos de la ciudad del riel, en un recorrido enfocado no solo en su formación como candidatas, sino en reforzar el sentido de pertenencia y el orgullo por sus raíces.

FRONTERA, COAH.- Previo a la elección de la Reina de la Feria de la Primavera 2026, las 12 aspirantes a la corona vivieron una jornada distinta: recorrer la historia viva de Frontera y conocer de cerca los espacios que han marcado la identidad del municipio.

Durante la actividad, el cronista municipal, Néstor Alfredo Jiménez Flores, fue el encargado de compartir los pasajes más representativos de Frontera, desde sus orígenes hasta los acontecimientos que han dado forma a su desarrollo, despertando el interés de las participantes.

Más allá de la competencia, el objetivo fue claro: que las aspirantes comprendan que representar a Frontera implica también conocer su historia, valorar sus tradiciones y conectar con su gente.

Las candidatas estuvieron acompañadas por autoridades municipales, entre ellas el director de Arte y Cultura, Jaime Salvador Delgado Quirino; el director de Educación, Félix Alejandro Rodríguez Ramos; y la regidora de Turismo, Jazmín Asís García, quienes respaldaron esta actividad formativa.

El recorrido dejó ver el entusiasmo de las jóvenes, quienes se mostraron participativas y atentas en cada explicación, en una experiencia que reforzó su vínculo con la ciudad.