Coahuila cierra la primera semana de clases con 14 nuevos casos de sarampión

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Coahuila
/ 18 abril 2026
    Coahuila cierra la primera semana de clases con 14 nuevos casos de sarampión
    Autoridades de salud en Coahuila reforzaron la vigilancia epidemiológica tras el incremento de casos de sarampión detectados durante el regreso a clases. ARCHIVO

La movilidad registrada en el periodo vacacional arrojó un incremento en los contagios de sarampión en la entidad; no se reportan decesos

Durante la primera semana de regreso a clases después del periodo vacacional, la Secretaría de Salud detectó 14 nuevos casos de sarampión en el estado. Con este incremento, la cifra de contagios confirmados en Coahuila ascendió a 47 en lo que va del año, partiendo de los 33 casos que se tenían registrados antes del descanso escolar.

La Secretaría de Salud informó que, además de los casos confirmados, existen 220 casos probables acumulados en el año, de los cuales 23 personas permanecen como sospechosas, en espera de resultados de laboratorio.

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Hasta el momento, no se reportan pacientes en estado grave ni defunciones en la entidad. Los afectados se encuentran bajo resguardo domiciliario para evitar la propagación del virus.

A nivel nacional, la tendencia también muestra un crecimiento significativo. Durante el mismo periodo, se registraron 299 nuevos casos en el país, elevando la cifra acumulada de 9,301 a 9,600 contagios confirmados en lo que va de 2026.

Aunque en Coahuila el saldo es blanco en cuanto a mortalidad, en México se han registrado nueve defunciones este año, sumando un total de 36 muertes acumuladas entre 2025 y 2026.

Chihuahua encabeza la lista de mortalidad con 21 decesos, seguido por Jalisco con cinco y la Ciudad de México con dos. Otros estados como Durango, Sonora, Michoacán y Sinaloa también han reportado fallecimientos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, los bebés menores de un año representan el grupo con mayor riesgo de contagio y complicaciones. Les siguen los niños de uno a cuatro años y el grupo de adultos jóvenes entre los 25 y 29 años.

La enfermedad, que anteriormente no representaba una preocupación mayor, ha tenido un repunte en toda América, siendo México el país más afectado de la región. Los síntomas de alerta incluyen fiebre elevada de hasta 40 grados, dolor muscular intenso y la aparición de manchas características en la lengua y, posteriormente, en el resto del cuerpo.

Para evitar que el sarampión evolucione a estadios graves, las autoridades sanitarias en Coahuila enfatizan que la vacunación es la medida preventiva más eficaz, por lo que se exhorta a los padres de familia a revisar los esquemas de sus hijos. Asimismo, se recuerda que la vacuna también está disponible para adultos menores de 49 años que no cuenten con ella.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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