Coahuila: Tiempo de elecciones (parte I)

La constante en esta temporada será la búsqueda de un par de hombres o mujeres justos que puedan salvar una elección complicada y, sobre todo, llena de intereses disímbolos, como la coahuilense del mes de junio.

Sin duda, será una elección en donde se jugará el todo por el todo en un enfrentamiento entre el PRI y el ahora partido oficial, dejando un par de migajas al PAN y a Movimiento Ciudadano, solamente para nadar de muertito en el proceso legislativo.

Lo interesante es que está en juego, por un lado, la continuidad del Congreso como centro de alabanza hacia el gobernador; y por otro, la permanencia de Andy López Beltrán en Morena. De ahí que la lucha se torne intensa a más no poder.

Pero vamos a los factores que influirán en el ánimo de los electores y definirán la conformación de la nueva legislatura.

EL AMBIENTE SOCIAL Y ECONÓMICO. Coahuila arrastra la pérdida de 25 mil empleos en 2025 y de 9 mil 256 en lo que va de este año, un factor que pesará en los discursos de los ahora opositores, incluido el PAN.

Existe una fortaleza en la percepción de seguridad en las zonas perdidas en la elección federal: Laguna, Centro y Norte, que debería impactar en el factor de estabilidad del electorado.

El anuncio de obras de infraestructura para el estado –tan necesarias que llegaron tarde 15 años–, aunque hoy sólo son promesa, también abonaría a ir despejando coágulos electoreros, en esa estrategia priista de siempre: vender sueños.

FACTOR DESPENSAS Y BECAS. Es claro que Morena no inventó las despensas y su relación con los resultados electorales; sin embargo, aprendió mal la lección. El PRI se dio cuenta, hace años, que el estímulo a través de las dádivas debe ser constante, pues la raza se percató de que estas llegaban cada tres años, por lo que hoy quien tiene el efectivo semanal es quien lleva la ventaja.

Al final, sea por el lado estatal (PRI-Mejora) o por el federal (Morena- Bienestar), las dádivas salen del dinero del pueblo. El truco parece estar del lado de quien tenga más labia para demostrar que estos pinchurrientos apoyos son una iniciativa pura de los partidos políticos.

Como nunca, han aparecido en los barrios los programas de mercaditos a precio bajo, reparto de huevo y leche, despensas y becas al por mayor, tanto de un lado como del otro, haciendo gala de un gasto que sale de los presupuestos, pero que bien podrían usarse en obras de beneficio. Sin embargo, son convertidos en flores de un día para el consumo de una sociedad sedienta y con ganas de tener. El lucro es con la miseria, pues la conciencia no da para comer.