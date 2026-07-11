Coahuila: pide Manolo Jiménez concentrar esfuerzos en reactivar AHMSA

La postura del mandatario estatal surge luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara la reactivación del proceso penal contra Alonso Ancira Elizondo por el incumplimiento del convenio con Petróleos Mexicanos (Pemex) relacionado con el caso Agronitrogenados.

MONCLOVA, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reiteró que, en el caso de Altos Hornos de México (AHMSA), lo más importante es la reactivación de la siderúrgica para recuperar los empleos perdidos tras su declaración de quiebra, hace tres años, situación que provocó una crisis económica en la Región Centro del estado.

Destacó que el Gobierno de Coahuila ha mantenido coordinación con las instancias correspondientes, principalmente en lo relacionado con la reactivación de AHMSA, al considerar que este es el tema de mayor relevancia para las familias de Monclova y la Región Centro del estado.

“Nosotros nos hemos coordinado, más que todo, para la parte de la reactivación, que esa es la parte más importante, pues al final de cuentas queremos que se reactiven los empleos, que haya derrama económica y ahí estamos concentrados al 100 por ciento”, afirmó Jiménez Salinas.

El gobernador reconoció que el tema jurídico relacionado con Alonso Ancira debe ser atendido por las autoridades federales competentes, pero subrayó que para el estado la prioridad es encontrar una salida que permita recuperar la actividad industrial y el sustento de miles de familias.

“Como en todos los temas que tiene la Fiscalía General de la República, estamos abiertos a coordinarnos para cualquier petición, pero yo pienso que es un tema que hay que atender; sin embargo, lo más importante es concentrar todos los esfuerzos en la reactivación”, expresó.

Jiménez Salinas insistió en que el objetivo debe ser que AHMSA vuelva a generar empleo y que los trabajadores puedan recuperar lo que les corresponde.

“Lo más importante es que se puedan recuperar los empleos, que se les pueda dar a los trabajadores lo que les corresponde y que esta región de Coahuila vuelva a tener la derrama económica que históricamente generó”, puntualizó.

El mandatario recordó que, antes de la crisis de la siderúrgica, Monclova y la Región Centro figuraban entre las zonas con mayor poder adquisitivo del país gracias a la actividad de AHMSA.

“En 2020, en un estudio que se hizo sobre el poder adquisitivo de todo el país, Monclova y la Región Centro de Coahuila estaban en el Top 5 nacional. Imagínate lo que eso representaba para las familias”, comentó.

Añadió que, por ello, los esfuerzos del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal deben enfocarse en encontrar una solución que genere derrama económica, empleo y beneficios para los trabajadores afectados por la crisis de AHMSA.