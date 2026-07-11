Torreón: nombra Riquelme a Gerardo Márquez consejero jurídico municipal

La nueva dependencia sustituirá a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, área que hasta ahora se encontraba bajo la responsabilidad de Eder Farías. El cambio forma parte de la reorganización administrativa emprendida por el Gobierno de Torreón .

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís anunció la incorporación del exfiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, quien asumirá la titularidad de la Consejería Jurídica del Municipio a partir del lunes.

Riquelme Solís explicó que la Consejería Jurídica tendrá la responsabilidad de concentrar, coordinar y dar seguimiento a todos los asuntos legales relacionados con la administración pública municipal. Su labor abarcará tanto las dependencias centralizadas como los organismos descentralizados.

El alcalde señaló que, con esta modificación, se busca unificar los criterios jurídicos, fortalecer la defensa de los intereses del Ayuntamiento y brindar mayor certeza legal en los procedimientos, contratos, convenios y actos administrativos que se desarrollan en las distintas áreas municipales.

La incorporación de Márquez Guevara forma parte de los ajustes que realiza el Gobierno Municipal para fortalecer la coordinación institucional y el funcionamiento de la administración pública.

El nuevo consejero jurídico cuenta con experiencia en procuración de justicia y en el servicio público, luego de haberse desempeñado como fiscal general del Estado de Coahuila.