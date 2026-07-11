Torreón: nombra Riquelme a Gerardo Márquez consejero jurídico municipal

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    Torreón: nombra Riquelme a Gerardo Márquez consejero jurídico municipal
    Gerardo Márquez Guevara asumirá la titularidad de la Consejería Jurídica del Municipio de Torreón a partir del próximo lunes. SANDRA GÓMEZ

La nueva área sustituirá a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y concentrará la atención legal de dependencias y organismos descentralizados

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís anunció la incorporación del exfiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, quien asumirá la titularidad de la Consejería Jurídica del Municipio a partir del lunes.

La nueva dependencia sustituirá a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, área que hasta ahora se encontraba bajo la responsabilidad de Eder Farías. El cambio forma parte de la reorganización administrativa emprendida por el Gobierno de Torreón.

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Riquelme Solís explicó que la Consejería Jurídica tendrá la responsabilidad de concentrar, coordinar y dar seguimiento a todos los asuntos legales relacionados con la administración pública municipal. Su labor abarcará tanto las dependencias centralizadas como los organismos descentralizados.

El alcalde señaló que, con esta modificación, se busca unificar los criterios jurídicos, fortalecer la defensa de los intereses del Ayuntamiento y brindar mayor certeza legal en los procedimientos, contratos, convenios y actos administrativos que se desarrollan en las distintas áreas municipales.

La incorporación de Márquez Guevara forma parte de los ajustes que realiza el Gobierno Municipal para fortalecer la coordinación institucional y el funcionamiento de la administración pública.

El nuevo consejero jurídico cuenta con experiencia en procuración de justicia y en el servicio público, luego de haberse desempeñado como fiscal general del Estado de Coahuila.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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