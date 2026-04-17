Decomisan más de 8 mil pastillas de fentanilo en autobús de pasajeros en Monclova

De manera extraoficial, trascendió que el cargamento habría sido abordado en Monclova con destino a Piedras Negras, presuntamente con la intención de cruzarlo hacia la frontera.

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte operativo por parte de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR ) en coordinación con la Policía Estatal derivó en el aseguramiento de más de 8 mil pastillas de fentanilo que eran transportadas en un autobús de pasajeros de la línea Grupo Senda.

Los hechos se registraron al norte de Monclova, donde las autoridades presuntamente marcaron el alto a la unidad para realizar una inspección de rutina.

Durante la revisión, localizaron una mochila en el área de portaequipaje que contenía las pastillas del narcótico.

Al no encontrarse a un responsable directo del equipaje, cerca de 40 pasajeros fueron trasladados a las instalaciones de la FGR para rendir su declaración ante el Ministerio Público Federal.

Tras las diligencias correspondientes, no se logró establecer la propiedad de la droga entre los ocupantes del autobús.

Se estima que el valor de las pastillas aseguradas ronda los 10 dólares por unidad, lo que representa un importante golpe económico a la delincuencia organizada.

Hasta el momento autoridades de la Fiscalía General del Estado no ha brindado información oficial del hecho