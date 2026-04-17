Muere adulto mayor al salir de su negocio en el centro de Saltillo

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Saltillo
/ 17 abril 2026
    Muere adulto mayor al salir de su negocio en el centro de Saltillo
    El hombre, identificado como Francisco, de 62 años, fue encontrado a bordo de un automóvil Chevrolet luego de presentar un malestar repentino al salir de su negocio. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Familiares intentaron trasladarlo a una clínica tras presentar fuertes dolores, pero su estado se agravó en cuestión de minutos antes de recibir atención médica

Un hombre de 62 años de edad perdió la vida la noche de este jueves, cuando salía de su negocio ubicado en la Zona Centro de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas sobre la calle Fragua, entre Juárez y Humboldt, hasta donde se movilizaron elementos de la Policía Preventiva Municipal tras recibir el reporte de una persona inconsciente al interior de un vehículo.

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En el lugar también se solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron para valorar a quien fue identificado como Francisco ¨N¨, mismo que se encontraba a bordo de un automóvil marca Chevrolet.

De acuerdo con la información recabada con familiares, Francisco se encontraba en compañía de su esposa y ambos se disponían a retirarse de su óptica. Sin embargo, al descender las escaleras del establecimiento comenzó a sentirse mal, por lo que decidió dirigirse hacia su vehículo para intentar recuperarse. Al ver que no mejoraba y que presentaba fuertes dolores, su esposa solicitó el apoyo de familiares con la intención de trasladarlo a una clínica para recibir atención médica. No obstante, la situación se agravó en cuestión de minutos.

$!De manera preliminar, autoridades informaron que la causa probable del fallecimiento fue un infarto fulminante, aunque será el dictamen oficial el que confirme las causas exactas tras los estudios realizados por el médico legista.
De manera preliminar, autoridades informaron que la causa probable del fallecimiento fue un infarto fulminante, aunque será el dictamen oficial el que confirme las causas exactas tras los estudios realizados por el médico legista. JUAN FRANCISCO VALDÉS

A la llegada de los paramédicos, el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar, lo que generó consternación entre sus seres cercanos. Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron notificados de inmediato y acudieron para tomar conocimiento de los hechos. Tras una revisión preliminar, se informó que el cuerpo no presentaba huellas de violencia ni lesiones derivadas de alguna caída.

Por protocolo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde un médico legista de la misma Fiscalía realizó la certificación correspondiente. De manera preliminar, se determinó que la causa probable de muerte fue un infarto fulminante, aunque serán las autoridades quienes confirmen oficialmente el dictamen final.

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