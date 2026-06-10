Esperan extrabajadores publicación de la subasta de AHMSA; mantienen vigilancia ante venta de activos

Durante la reunión semanal del Grupo de Defensa de los Ex Trabajadores de AHMSA, realizada en la plaza principal de Monclova, su dirigente, Julián Torres Ávalos, informó que existe confianza en que las autoridades judiciales den a conocer próximamente el calendario del procedimiento, considerado clave para avanzar en la recuperación de recursos destinados al pago de adeudos laborales.

MONCLOVA, COAH.- A más de tres años del colapso operativo y financiero de Altos Hornos de México (AHMSA), ex trabajadores de la siderúrgica continúan atentos al desarrollo del proceso concursal, con la expectativa de que en los próximos días se defina una de las etapas más importantes para el futuro de la empresa: la publicación de la fecha oficial de su subasta.

El representante explicó que uno de los principales acuerdos entre los asistentes fue mantenerse unidos, informados y atentos a las resoluciones que emitan las instancias responsables del proceso, ante la incertidumbre que persiste entre cientos de familias afectadas por la quiebra de la empresa.

“Seguimos firmes y atentos al desarrollo del procedimiento. La gente pregunta qué sigue, qué movimientos habrá y cuándo habrá resultados concretos. Lo que hemos señalado es que debemos esperar la publicación oficial, que esperamos se dé en los próximos días para conocer las fechas de la subasta”, expresó.

La posible convocatoria representa una etapa crucial para los ex trabajadores, quienes han seguido de cerca las gestiones realizadas por el síndico de la quiebra y las resoluciones emitidas por el Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Concursos Mercantiles.

La expectativa se mantiene debido a que la venta de AHMSA es vista como una de las principales alternativas para obtener recursos que permitan cubrir salarios pendientes, finiquitos, prestaciones y otros compromisos laborales acumulados desde el cese de operaciones.

Durante el encuentro también se manifestó preocupación por diversos movimientos relacionados con activos de la empresa.

Torres Ávalos hizo referencia a operaciones que han derivado en la transferencia o adjudicación de bienes vinculados a AHMSA, entre ellos acciones del ferrocarril Coahuila-Durango y otros activos que han pasado a manos de acreedores o instituciones financieras como parte de los procedimientos legales en curso.

Los ex trabajadores consideran que cada activo que deja de formar parte del patrimonio de la empresa reduce el valor total de la siderúrgica y, en consecuencia, podría impactar las posibilidades de recuperación de los adeudos laborales.

“Cada bien que sale de la empresa nos preocupa. Independientemente de que se trate de procedimientos legales dentro del concurso mercantil, consideramos que existe una afectación porque disminuye el patrimonio disponible”, señaló.

Ante esta situación, indicó que buscarán acercamiento con la Secretaría del Trabajo para conocer el alcance de estas operaciones y determinar si existen mecanismos que permitan salvaguardar los derechos de los ex empleados.