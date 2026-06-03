Monclova: Síndico de quiebra confirma autorización para subastar AHMSA y Minosa

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    Monclova: Síndico de quiebra confirma autorización para subastar AHMSA y Minosa
    AHMSA y Minosa serán vendidas como una Unidad Productiva; Juzgado autorizó nueva propuesta de enajenación. LIDIET MEXICANO

En un plazo de tres días deberán presentarse las bases para la venta de la acerera

MONCLOVA, COAH.- La Sindicatura de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa) confirmó oficialmente la autorización judicial para llevar a cabo la subasta de ambas empresas, validando así la información que había trascendido previamente sobre el avance del proceso de venta de las compañías en quiebra.

Mediante un comunicado difundido, el síndico de quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, informó que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó la nueva propuesta de enajenación presentada dentro de los procedimientos concursales de AHMSA y Minosa.

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La confirmación se da luego de que se diera a conocer que la jueza Ruth Haggi Huerta García había aprobado la realización de la subasta como parte de la etapa final del proceso de quiebra de ambas empresas.

De acuerdo con el documento oficial, la autoridad judicial reiteró que el objetivo principal de la subasta es preservar las compañías mediante su venta como una Unidad Productiva, buscando mantener su valor operativo y maximizar los beneficios para trabajadores y acreedores.

Asimismo, la jueza autorizó la propuesta presentada por la Sindicatura y ordenó al síndico cumplir, en un plazo de tres días hábiles, con la presentación de las bases que regularán la subasta, el listado definitivo de trabajadores con el cálculo de sus créditos laborales preferentes y no preferentes, así como la cuota concursal correspondiente a los acreedores.

La resolución forma parte de los expedientes de quiebra de AHMSA y Minosa, empresas que permanecen paralizadas desde hace varios años y cuyo futuro dependerá ahora del proceso de venta que deberá desarrollarse en las próximas semanas.

En el comunicado, la Sindicatura señaló que, una vez cumplidos los requerimientos establecidos por la autoridad judicial, continuarán las etapas subsecuentes para la preparación y realización de la subasta.

Finalmente, el órgano encargado de la quiebra reiteró su compromiso de mantener informados a trabajadores, acreedores y a la comunidad sobre los avances que se registren dentro del procedimiento, conforme se emitan nuevas determinaciones por parte del juzgado.

Este nuevo paso ocurre después de que el pasado 26 de febrero la jueza del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en Concursos Mercantiles declarara desierta la subasta pública de la unidad productiva de Altos Hornos de México, al no concretarse una oferta viable bajo las condiciones establecidas en aquel proceso. Tras ese resultado, la Sindicatura presentó una nueva propuesta de enajenación que ahora ha sido autorizada por la autoridad judicial para dar continuidad al proceso de venta de la acerera y su filial minera.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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