Autorizan subasta de AHMSA y MINOSA; venta entra en fase decisiva

MONCLOVA, COAH.- El proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) avanzó a una etapa determinante, luego de que la jueza federal Ruth Haggi Huerta García autorizó formalmente la subasta de ambas empresas con el objetivo de concretar su venta y preservar la operación de la unidad productiva. De acuerdo con el acuerdo emitido el 2 de junio de 2026 dentro de los concursos mercantiles de ambas compañías, la autoridad judicial aprobó la nueva propuesta de enajenación presentada por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, aunque con algunas modificaciones.

La resolución también desestimó objeciones planteadas por algunos acreedores respecto a la forma en que se distribuirían los recursos obtenidos de la venta y a presuntas faltas de transparencia dentro del procedimiento. En el documento, la juzgadora señaló que el propósito principal del procedimiento continúa siendo la conservación de las empresas, por lo que la intención es que la venta se realice como una sola unidad productiva, buscando mantener la viabilidad de las operaciones industriales y mineras. Según la propuesta presentada por el síndico, esta modalidad busca hacer más atractivo el complejo para potenciales inversionistas, pese a que ambas compañías tramitaron concursos mercantiles por separado. Como parte de la resolución, se ordenó al síndico que, en un plazo de tres días hábiles contados legalmente, presente las bases que regirán la subasta, documento en el que se establecerán las condiciones y lineamientos para los interesados en participar en el remate de los activos. Asimismo, deberá exhibir el listado final de trabajadores con el cálculo de los créditos laborales preferentes y no preferentes, además de presentar la cuota concursal correspondiente a los acreedores de las empresas, es decir, el monto que les correspondería recibir una vez que se concrete la venta. La jueza reiteró además que los créditos laborales tendrán carácter preferente dentro del proceso, al señalar que los derechos de los trabajadores deberán ser protegidos antes que los de otros acreedores, en la medida que las condiciones del concurso lo permitan.

La autorización de la subasta representa uno de los pasos más importantes dentro del proceso de quiebra que enfrentan AHMSA y MINOSA, ya que permitirá avanzar hacia la definición de un nuevo propietario para el complejo minero-siderúrgico. DEFINEN CONDICIONES DE LA VENTA El procedimiento mantiene como valor mínimo de referencia mil 326 millones de dólares, de los cuales mil 201 millones corresponden a AHMSA y 125 millones a MINOSA. Asimismo, acreedores con garantías como Cargill, Banca Afirme, Unifin, Caterpillar, Pemex y Tubacero podrán participar de manera directa en el proceso como postores calificados. De manera paralela, se espera que en los próximos días se conozcan los términos definitivos de la convocatoria, incluyendo la fecha en que se llevará a cabo la subasta y las condiciones para los grupos empresariales y financieros interesados en adquirir las compañías. Una vez que se aprueben las bases, la audiencia para recibir ofertas deberá realizarse dentro de los 60 días posteriores, por lo que podría celebrarse hacia mediados de agosto. En su resolución, la jueza reiteró que el tribunal mantiene conciencia de las distintas circunstancias que enfrentan trabajadores, acreedores y demás involucrados en el procedimiento, por lo que insistió en que la prioridad sigue siendo lograr una venta que favorezca la continuidad de las operaciones y preserve el mayor valor posible de las empresas. El avance ocurre después de que un primer intento de subasta fuera declarado desierto en febrero pasado, por lo que esta nueva etapa es vista como una oportunidad para concretar la venta y definir el futuro de las compañías.

Publicidad

Temas

Empresas subastas

Localizaciones

Monclova

Organizaciones

AHMSA

