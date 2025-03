Fallece monclovense tras lucha contra cáncer cérvicouterino; familia denuncia mala atención médica en el IMSS

“Pedimos atención para su traslado a la ciudad de Monterrey, N.L. (paciente oncológica). Exigimos atención inmediata, haciendo responsable al Instituto Mexicano del Seguro Social delegación Monclova por negarle el servicio, alegando no tener ambulancia para su traslado urgente”, publicó en redes sociales su prima hermana.

Apenas dos días antes, su familia solicitó apoyo en redes sociales, asegurando que el personal del IMSS no autorizaba su traslado a la Sultana del Norte debido a la falta de ambulancias.

El IMSS, por su parte, negó la situación e informó que la paciente “fue valorada y tratada en el HGZ No. 7 de acuerdo con los protocolos de la práctica médica del Instituto”. Además, hizo una solicitud de traslado a la UMAE No. 25 de Monterrey, pero en ese momento no se tuvo espacio disponible en el hospital.

“Es falso que se debiera a la falta de una ambulancia, como se difundió en redes”, aclaró en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Frontera conmemora 60 años como ciudad y prepara proyectos históricos

La madrugada de este martes, Wendy fue trasladada a la Clínica 25 en Monterrey, donde finalmente perdió la vida en su lucha contra este padecimiento.

La familia de Wendy confirmó el fallecimiento e insistió en que ella sufrió falta de medicamentos y atención médica en las clínicas del IMSS.